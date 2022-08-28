«Если ребенок отказывается от питания, школа должна поинтересоваться, где он ест» 2 28.08.2022, 11:52

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Чем будут кормить белорусских учеников и сколько это будет стоить.

Сотрудники комбината школьного питания (КШП) рассказали, чем будут кормить школьников Минска в этом учебном году. На сайте предприятия появился список блюд и их состав. Среди новинок митболы «Сытные», бифштекс «Цудоўны», крокет «Особенный».

В этом учебном году, как и в прошлом, блюда на столах минских школьников будут меняться каждую четверть. На сайте КШП уже появилось подробное меню на две первые недели учебного года. Здесь есть и новые варианты, и уже полюбившиеся. Кроме того, учащимся 5−11 классов будут предлагать на выбор обед с супом и без.

— При составлении меню технологи комбината школьного питания уделяют большое внимание тому, что дети хотят видеть на столах. Мы оставили в первой четверти такие полюбившиеся продукты, как шашлычок «Школьный» из филе цыпленка, перепелиные яйца, творожно-шоколадную запеканку, — рассказала во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре Надежда Лукашевич, директор КШП Минска. — Конечно же, вводим и новые блюда. Это митболы «Сытные», курочка «Пикантная», бифштекс «Цудоўны», крокет «Особенный», запеканка «Здоровенок» и колбаски «Абібок». В меню буфетной продукции разработан новый пирог — «Ягодный». Это пирог из песочного теста с припасом — протертыми с сахаром ягодами.

Журналисты zerkalo.io решили посмотреть, каким же будет состав некоторых новых блюд.

Ингредиенты для митболов «Сытных» — это филе цыпленка, котлетное свиное мясо. В фарш также будут добавлять репчатый лук, сыр «Рикотта», яйца, чеснок, сладкую паприку, соль, сушеную петрушку и растительное масло.

Бифштекс «Цудоўны» будут готовить из филе цыпленка, в которое положат репчатый лук, сметану, картофельный крахмал, сладкую паприку, сушеную петрушку, соль, растительное масло.

Продукты для крокета «Особенного» — это филе цыпленка, батон (хлеб пшеничный), лук репчатый, чеснок, сладкая паприка, сушеная петрушка, соль, растительное масло.

Заметили, в состав этих блюд входит сладкая паприка. Это тоже новинка нынешнего учебного года.

— Поступил запрос сделать наши блюда более привлекательными, ароматными, пикантными, поэтому в этом учебном году мы применяем не только зелень петрушки, но и паприку, — отметила Надежда Лукашевич. — Думаю, детям понравится.

А сколько это будет стоить?

В июле в Беларуси увеличили денежные нормы расходов на питание обучающихся. Повышение составит от 50 копеек до 1,5 рубля по разным возрастам.

Раскладка по цене за питание для школьников выглядит так:

Сколько из этих денег уходит на завтрак, обед или ужин, можно увидеть в этой таблице.

А можно ли отказаться от питания?

Вечный вопрос, который из года в года задают некоторые школьники и их родители: «Можно ли отказаться от питания?» По словам замминистра образования Александра Кадлубая, у нас нет крепостного права и принудительной системы в организации питания для подростков.

— Если родители готовы самостоятельно организовать полноценное питание для детей, не думаю, что будут какие-то проблемы со стороны администрации школы, — отметил замминистра.

При этом, сказал Александр Кадлубай, со стороны школы и классного руководителя к такому ребенку будет особое внимание. Все-таки ученик с 8.00 до 14.00 находится без горячей еды.

— Если ребенок по каким-то причинам отказывается от питания, школа должна поинтересоваться, где он ест. Может, он живет рядом, и у него есть возможность сходить домой на перемене и поесть. Или же он может приносить ссобойку, но не скоропортящуюся, покупать чай или компот и перекусывать так, — предположила Алла Малахова, завотделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Никто не должен насильно заставлять детей питаться, но мы должны стремиться, чтобы учеников, которые не едят в школе, было как можно меньше. Ведь зачастую, как выясняется, дети отказываются от школьного питания, потому что родители не дают им на это деньги.

Алла Малахова рассказала, что по результатам анкетирования, которое проводились среди мальчиков и девочек, дети не хотят есть в учебных заведениях, потому что недовольны качеством еды или тем, что пища холодная.

— Раньше отказ от питания был в первую очередь связан с внешним видом поваров. Сейчас дети этого не отмечают, — напомнила специалист, подчеркнув, что и нынешние отрицательные моменты они постараются устранить.

А будет ли в школах фастфуд?

— Этого мы никогда не допустим. Это однозначно, — ответила Алла Малахова.

А как насчет вегетарианского меню?

— Истинное вегетарианство — это очень дорого. Это меню должно быть разработано на научной основе, а не то, как дома некоторые делают: просто исключают мясо и ничего взамен, — сказала Алла Малахова.

Если какое-то учебное заведение, например, частная школа, возьмется разработать с учеными вегетарианское меню, то, возможно, такие блюда и появятся на столах их школьников.

— А вообще, права ребенка должны быть защищены, и до 18 лет родители не должны ему навязывать ни вегетарианство, ни религию, — поделилась мнением завотделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Питание должно быть организовано под наблюдением педиатра. Если школьнику нужны какие-то замены блюд или специальная диета, ему про это скажет педиатр, и мы это учтем. Других отклонений от рациона в школе мы не допускаем.

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