ISW: Третий армейский корпус РФ не изменит ситуацию на поле боя в Украине 1 28.08.2022, 11:54

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Стало известно, куда оккупанты перебросят новое формирование.

Сформированный из добровольческих батальонов третий армейский корпус России, вероятно, не сможет существенно изменить ситуацию на украинском фронте.

Об этом сообщает (Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, возможно, на направлении города Донецк и на южном направлении.

Российские военные намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Писков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Части 3-го армейского корпуса также могут быть развернуты на южной оси, в том числе возле Херсона.

Однако подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь.

Лучшее оснащение необязательно делает силы более эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, как это бывает со многими членами добровольческих частей 3-го армейского корпуса.

Изображения элементов 3-го армейского корпуса показали, что добровольцы физически нездоровы и стары. Аналитики также отмечают, что нехватка в России опытных младших офицеров повлияет на эффективность 3-го армейского корпуса.

В ISW также считают, что у РФ все еще мало живой силы, чтобы наступать в Херсонской области.

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