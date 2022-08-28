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Как уроженка Пинска стала миллионершей за рубежом

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  • 28.08.2022, 12:02
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Как уроженка Пинска стала миллионершей за рубежом

Фирма белоруски сшила свадебные платья для Бритни Спирс и Пэрис Хилтон.

Когда правнучка основателя сети знаменитых отелей Hilton и светская львица Пэрис Хилтон выходила замуж за бизнесмена Картера Реума, она сменила шесть свадебных платьев от четырех дизайнеров. В их числе было платье от Galia Lahav — всемирно известного израильского дизайнера с пинскими корнями. Ее историю рассказывает «Медиа-Полесье».

Галя родилась в Пинске в 1952 году. Ее мама была бухгалтером, но очень любила шить и привила эту любовь дочери. Когда Гале было пять, ее семья переехала из Беларуси в Израиль и поселилась на юге страны, в городе Ашкелон. После школы Галя окончила колледж текстильных технологий, моды и дизайна и стала учителем декоративно-прикладного искусства.

Вскоре она вышла замуж за свою школьную любовь Натана Лахав. А в 32 года, когда подросли их дети — сын Идан и дочь Оснат — Галя Лахав сделала первый шаг к осуществлению своей мечты о модном бренде. Она оставила работу преподавателя, открыла в Ашдоде небольшое ателье и стала делать на заказ кружевные аппликации, шить сперва вечерние, а затем и свадебные платья.

В 2016 году Galia Lahav стал первым израильским домом моды, который выступал на Неделе моды в Париже. А спустя год — первым израильским брендом, принятым в знаменитый Синдикат Высокой моды в Париже.

Сегодня модный дом Galia Lahav располагается в четырехэтажном здании на главной торговой улице Тель-Авива, а свадебные платья этого бренда продаются в 40 странах в 70 собственных бутиках и других магазинах премиум-класса. Дети Гали, сын Идан и дочь Оснат, влились в семейный бизнес — Идан Лахав стала генеральным директором модного дома Galia Lahav.

В платьях от Гали Лахав выходили замуж такие знаменитости, как Бритни Спирс, Оливия Манн, из российских звезд — Ксения Собчак, Настасья Шубская, Пелагея. Голландская телеведущая и модель Сильвия Мейс выложила за платье от самого известного израильского бренда 28 тысяч евро.

Бейонсе выбрала платье Galia Lahav для церемонии обновления клятв спустя 10 лет брака с Jay-Z. А Приянка Чопра — для премьеры фильма «Погоня за счастьем». В числе поклонниц таланта Гали Лахав — Дженнифер Лопес, Серена Уильямс, Кристина Агилера и многие другие.

Кстати, цена торжественных нарядов от Galia Lahav колеблется от 8 до 15 тысяч долларов, но специальный дизайн может стоить и больше 20 тысяч.

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