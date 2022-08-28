Провал, еще провал! 4 28.08.2022, 12:10

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Российские спецслужбы пропустили серию важных ударов.

Российские спецслужбы пропускают один удар за другим. «Партизаны» в Крыму, «террористы» в Москве, все они, естественно, «координируются Украиной», и, судя по результатам, успешно. Куда смотрит ведомство А. Бортникова? Чем оно занимается? Изучает вражеский телеграм Евгения Ройзмана? Вычисляет злостных приверженцев СССР? А также: прогнозы ожесточенных российских ударов накануне Дня независимости Украины, и что произошло по факту. В гостях у «Радио Свобода» эти вопросы обсудили историк спецслужб Юрий Фельштинский, военный эскперт Михаил Самусь, журналист-расследователь Илья Давлятчин. Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: С праздником, с Днем независимости Украины всех, кто его вчера праздновал (а праздновали его очень многие люди)! Кстати, судя по нашим опросам, даже в России нашлись те, кто искренне поздравлял украинцев с этим днем, как это ни парадоксально. Накануне этого события звучали тревожные прогнозы. Вспомним эти прогнозы, посмотрим, что по факту.

Елена Рыковцева: Я обратила внимание на то, что российские пропагандистские ток-шоу не трогают эту тему, она никак не развивается, не раздувается. Вы знаете, что обычно после таких спорных ситуаций, когда одна сторона заявляет одно, а другая другое, тут же начинают включаться военные эксперты в российских ток-шоу, которые говорят, что это все украинцы. Здесь тишина, только краткое сообщение Конашенкова и больше ничего.

С нами Михаил Самусь, военный эксперт. Как ни жестоко, цинично это звучит, но это все-таки не то, чего ждали. Ждали ударов по Киеву.

Михаил Самусь: Вчера по всей территории Украины прозвучало около 180 воздушных тревог, то есть украинское население постоянно находилось в напряжении, постоянно были угрозы, демонстрационные взлеты авиации как на территории России, так и на территории Беларуси, украинская разведка все это отслеживала. И только некоторые из этих самолетов наносили удары, в частности, по железнодорожной станции, о которой мы сейчас говорим. Могли быть нанесены удары и по Киеву, но, думаю, их решили оставить на более поздний срок, когда это будет выгоднее для Кремля.

Что касается удара по железнодорожной станции, во время войны допустимы удары по военной инфраструктуре, если мы говорим о переброске войск и так далее. В XXI веке информацию невозможно утаить. Действительно, те кадры, которые мы видим, это очень мало похоже на воинский эшелон с оружием, военной техникой и военнослужащими. Хотя Конашенков очень интересно заявил, что это были военнослужащие резерва. В принципе, можно любого человека, который едет в поезде, назвать военнослужащим резерва, мало ли кто когда в армии служил. Можно наносить удар по любому городу, по любой железнодорожной станции, по любому объекту в Украине и говорить: там находились в том числе военнослужащие резерва, которых мы уничтожаем. Какая-то интересная формулировка, которая означает, что Министерство обороны России само не понимает, что оно делает, и наносит удары по гражданским объектам своими ракетами, которые, как правило, летят не совсем туда, куда планировалось.

Возможно, задача этих ударов была просто уничтожить железнодорожное полотно, чтобы остановить переброску войск к линии фронта. Но это можно было сделать более высокоточно, как, например, Украина бьет по складам с боеприпасами. Даже российская пропаганда не может найти подтверждения того, что Украина бьет по гражданским объектам. Удары попадают в склад, и видно, что это склад с боеприпасами, потому что он потом взрывается.

Елена Рыковцева: Но он же называет 200 человек жертвами этого удара, то есть 200 погибших – звучит совершенно несуразная цифра.

Михаил Самусь: Каждый день называется тысяча «Байрактаров», 500 самолетов, уже несколько раз уничтожались военно-воздушные силы Украины. К цифрам, в принципе, претензий нет, потому что обычно Конашенков несет не цифры, а просто какой-то поток сознания. Если плюсовать эти цифры, то мы вообще выйдем в космос. Вы абсолютно правильно подметили, что пропаганда не пытается раскручивать эту тему, оправдать ее, создать какие-то свои версии. Можно было бы сказать, что это украинцы нанесли удар по этой железнодорожной станции, как было, например, с Краматорском, что это были «Точки-У», которых нет у российской армии, хотя их там несколько тысяч лежит на складах.

Елена Рыковцева: Не говоря об уничтожении собственных военнопленных.

Михаил Самусь: У меня впечатление, что что-то перемудрили с пропагандированием или недопропагандированием случая с дочкой Дугина, то ли не сработали, то ли недоработали. Я, например, считаю, что это вообще связано с какими-то коммерческими криминальными разборками из жизни Дугиных. Пропаганда пыталась как-то сыграть, но потом, видимо, пошел сигнал из Кремля, что не нужно обращать на это внимание. Папа римский, видимо, не прислушался к призывам Кремля, отработал по другой линии. Мне кажется, что сейчас вообще пошел какой-то раздрай в работе и ФСБ, и пропаганды, и Кремля, вся эта система начала работать не так четко.

Елена Рыковцева: Все-таки вы допускаете, что эффектные массированные удары по Киеву все еще возможны, когда это будет выгодно российской стороне? Сейчас считалось, что выгодно в День независимости испортить праздник. Что это еще может быть?

Михаил Самусь: Киев – воюющий город. «Искандеры» спокойно добивают до Киева с территории Беларуси, есть ракеты воздушного базирования. Вся территория Украины находится под ударом. Здесь только вопрос человека, который пометит конкретную точку на карте и прикажет нанести удар именно в эту точку, а не в другую. Авиация, ракетные войска будут отрабатывать свои задачи. Вспомните ту же Дугину, те твиты, которые писала Симоньян: центры принятия решений, красные линии. Почему не наносятся удары по правительственному кварталу в Киеве? Некоторые даже из российской пропагандистской тусовки говорят: ребята, давайте не будем. Видимо, существует какое-то джентльменское соглашение, что пока правительственные кварталы не трогаем.

Никто не может ничего гарантировать на фоне ударов по аэродрому в Саках: это считалось незыблемым местом, потому что Крым всегда считался самым защищенным, это сакральное место для Путина, и вдруг там наносятся удары по аэродрому. Если будет нанесен удар по офису президента на Банковой в Киеве, не факт, что каким-то образом не будет нанесен удар по правительственным объектам в Москве. Существуют не только ракеты, есть еще силы специальных операций и другие средства. Возможно, нанесение удара по центрам принятия решений держится на какой-то крайний случай. Медведев говорил о Судном дне, этот Судный день опять же связан с центрами принятия решений. Все это крутится вокруг да около, но где эта «красная линия» – видимо, Путин никак не может ее нащупать.

Сегодня он объявил о создании новых штатных должностей. 137 тысяч штатных должностей – это будут создаваться новые дивизии, предназначенные для участия в войне. Это не просто восполнение того личного состава, который погиб или ранен, а именно новые дивизии. Это уже будут сверхусилия в условиях санкций, нефтяного и газового эмбарго. Сегодня фактически объявлена мобилизация.

Елена Рыковцева: Мы переходим к теме провалов и проколов специальных служб. Посмотрим сюжет.

Елена Рыковцева: С нами на связи Юрий Фельштинский. Наверное, только ленивый не вспомнил вашу книгу «ФСБ взрывает Россию», но это уже в связи с версиями. Очень многие аналитики, наблюдатели говорили о другой версии произошедшего: что это вовсе не украинская гражданка, а похоже на вашу книжку. Я видела среди российских государственных экспертов обсуждение происходящего в Крыму, они поражались, говорили: неужели там нет камер слежения? Они сами рассказывают историю своей собственной беспомощности: приезжает гражданка Украины, меняет машины, номера, паспорта, парики, спокойно взрывает, уезжает. Как вы объясняете все эти последние события?

Юрий Фельштинский: Если вспомнить Дугину, про которую в последние дни только и говорят, то там, конечно, много неясного, поэтому я предлагаю пока отступить от этой темы и немножко выждать, чтобы делать какие-то выводы. То, что ФСБ так быстро раскрыла это убийство, безусловно, странно и подозрительно. Обычно они не раскрывают убийства: убийство Немцова, допустим, убийство Политковской, – очень долго создавались версии, искались подозреваемые и виновные, а тут, согласитесь, все разворачивается слишком стремительно с точки зрения раскрытия убийства.

На неглубоком уровне я считал бы, что за этим покушением, скорее всего, стоит не ФСБ, а именно ГРУ, потому что Дугин был связан с ГРУ. Я не исключаю, что это могло иметь отношение в том числе к финансам. Дугин связан с правыми организациями в Европе, которые финансировались российским правительством. Дугин был связным между этими организациями и российским руководством, поэтому через него шли большие деньги. Я не исключаю, что это покушение нужно рассматривать в серии странных смертей газпромовских менеджеров.

Елена Рыковцева: Значит, и ГРУ тоже беспомощно, они же в итоге не убили Дугина.

Юрий Фельштинский: Все бывает, Скрипаля тоже не убили. Мы, правда, не видели его с тех пор, не знаем, в каком он состоянии. Яндарбиева хоть и убили, еще и сына тяжело ранили, но, тем не менее, два офицера ГРУ были арестованы. Литвиненко, как мы знаем, убили, но в результате полностью засветились. Мы знаем историю с Навальным. Мы живем в мире интернета, айфонов и многочисленных камер. В современном мире очень трудно не оставить следов. Подождем, со временем, наверное, узнаем, кто стоял за этим убийством.

Цифра 137 тысяч, которую озвучил президент России Путин, конечно, очень большая, но это, между нами говоря, ровно цифра призыва: весенний призыв – это 134 тысячи. Все, что нужно сделать, чтобы увеличить российскую армию на 137 тысяч, – это не отпустить в запас нынешних военнослужащих. Поэтому ничего увеличивать им не надо, нужно будет провести очередной призыв, как они обычно проводят. Когда люди уже находятся в армии, то отпустить или не отпустить – это прерогатива армии. Как мы знаем, ситуация чрезвычайная, идет война, гражданские законы в военное время не обязательно действуют. Никто и не заметит этого призыва, просто не отпустят старых солдат после истечения срока.

Елена Рыковцева: Чувствуете ли вы некий развал в спецслужбах, если исходить из того, что они сами про себя рассказывают? Есть хорошо вам известный Стрелков, про которого просто говорят, что он мочит Минобороны, потому что он это делает от ФСБ.

Юрий Фельштинский: И да, и нет. Если говорить конкретно про Гиркина, то он занимает позицию критика Путина, ему всего мало. Он как раз призывает провести всеобщую мобилизацию, перевести всю экономику России на военные рельсы, то есть предлагает воевать с Украиной, прямо так, как Сталин воевал с гитлеровской Германией после нападения в 1941 году. Будем откровенны: это, конечно, возможно, но Сталин все-таки руководил немножко другой страной, страной с закрытой границей, с безрыночной экономикой и массовым террором. Если закрыть границу, ввести массовый террор и вообще отказаться от рыночной экономики, безусловно, можно провести всеобщую мобилизацию и пойти на весь мир войной. Но я не думаю, что это сегодня реально, что Путин в состоянии это сделать.

Что касается ФСБ, они за эти годы настолько обнаглели в силу своего всевластия и абсолютного отсутствия отчетности и контроля... В советские годы они существовали под контролем компартии. Это, конечно, был не самый симпатичный контроль, потому что мы знаем, что такое была компартия, но, тем не менее, был хоть какой-то контроль, а сейчас контроля нет вообще. Нет системы наказания для провинившихся. В этом смысле там полная анархия и бесконтрольность. Они уже обнаглели, ожирели, захватили всю страну, выплачивают себе жирные зарплаты и пайки. Кроме того, отнимать проще, чем зарабатывать, а разрушать тоже проще, чем строить.

Это тот мир, в котором они живут, поэтому не нужно удивляться количеству всем нам заметных промахов, просчетов, ошибок, ведь на самом деле им все равно. Из этой структуры никого не увольняют, в тюрьму за ошибки не сажают. Могут не повысить, могут лишить пайка. Лишат пайка – они найдут в рыночной экономике не пыльную работу с хорошей зарплатой. Ожирели, обнаглели, зажрались – можно подбирать любые слова, относящиеся к качеству этих людей.

Можно же представить, кто сегодня идет работать в ФСБ. В ГРУ хотя бы идут, допустим, люди из армии, наиболее способные, талантливые, а в ФСБ – сами подумайте, кто сегодня идет. В ФСБ идет работать человек, который ни черта не хочет делать, хочет сытно жить, иметь в кармане ксиву, право на ношение оружия, чтобы можно было командовать другими, приказывать другим, наказывать других, убивать других. Или туда идут дети вышестоящих сотрудников ФСБ, так как знают, что их потом отправят управлять какой-нибудь госкорпорацией или частным бизнесом, где засели все равно союзники, потому что они засели везде. Ни один нормальный человек не идет работать в ФСБ.

Елена Рыковцева: С нами Илья Давлятчин. Илья, вы наверняка знаете, кто сейчас идет работать в ФСБ: что это за люди?

Илья Давлятчин: Проблема ФСБ сейчас заключается в том, что там очень серьезный кадровый голод. Низовые сотрудники ФСБ устали от постоянных проверок, от всей этой ситуации, которая началась после начала полномасштабного вторжения в Украину. Там очень хорошо работает внутренняя служба, которая следит за настроениями. Как только появляются какие-то слухи, что сотрудник не так думает или он где-то раскритиковал так называемую «спецоперацию», его тут же вызывают на ковер. И очень многие сотрудники ФСБ из-за этого увольняются. Я бы не сказал, что там сейчас прямо критическая ситуация, но проблемы, безусловно, есть.

Проблемы еще есть и с тем, что эфэсбэшников хотят направить в оккупированные регионы Украины, а они отказываются, даже если обещают зарплаты в 250–300 тысяч, покупают, как мы слышали от действующих кадровых сотрудников ФСБ, медицинские справки, чтобы туда не ехать. Поэтому очевидно, что вся эта ситуация, которая сложилась в том числе с Дугиной, с постоянными промашками в Крыму, с какими-то другими провалами, связана ровно с этим – с некомпетентностью нынешних спецслужбистов и с кадровым голодом. Это можно понять даже по объявлениям в сети. Есть сайты, и там появилось очень много вакансий в ФСБ, не только в московской, но и в управлениях в регионах. Так что все это из-за кадрового голода, из-за проблем, связанных с тем, что люди уходят, они не готовы работать. А к тем, кто идет туда сейчас, тоже упали требования. Раньше были довольно серьезные требования: служить в армии, столько-то лет где-то проработать. Сейчас я бы не сказал, что они берут сотрудников с улицы, но из-за кадровых проблем там очень серьезно упали требования к нормам.

Елена Рыковцева: Вы тоже считаете, что эти провалы последнего времени… Меня поражает то, что они сами практически расписывают на бумажке: какие же мы некомпетентные. Даже описание этой женщины, которая киллерша или террористка, это же просто от и до провал на провале.

Илья Давлятчин: Да, естественно, это провал на провале, если это действительно военнослужащая из полка «Азов» или какая-то подставная сотрудница. Я на самом деле пока не уверен в том, что это не фейк, потому что мы пока не слышали от нее комментария, не знаем, где она. Мы сами пытались до нее дозвониться, найти ее, но пока не получилось. Будем следить за этой ситуацией. Но в любом случае, если это действительно так, как говорит об этом ФСБ, которая опубликовала видео… Кстати, это не хорошее, качественное видео, нам зачем-то продемонстрировали видеозапись, которая снята на мобильный телефон, снят экран компьютера. Федеральная служба безопасности и пресс-служба ФСБ обычно так не поступают. Тем не менее, даже если это правда, Наталья является гражданкой Украины, то это полный провал, точно так же, как полный провал с тем, что происходит в Крыму.

Елена Рыковцева: Если все так, допустим, это человек, который все может и умеет, он действительно совершал все это по заданию, как они говорят, украинских спецслужб, в Крыму – тоже по заданию украинских спецслужб, получается, что это какие-то невероятно успешные спецслужбы, а ФСБ – невероятно неуспешная спецслужба? Получается, они все время пытаются сказать нам о том, что Украина рождает таких замечательных героев подполья.

Михаил Самусь: Возможно, здесь логика такая: это не из-за того, что мы такие плохие, а из-за того, что они такие нехорошие и злые. Поэтому «специальную военную операцию» начали, чтобы прекратить угрозы со стороны такого злого противника, которого цээрушники обучили до такого уровня. Если честно, мне эта история с Натальей Вовк очень напоминает сериал «Американцы». Русская пара постоянно переодевается, меняет парики, обдуривает ФБР. Такое впечатление, что кто-то недавно посмотрел этот сериал, и они просто очень быстро изобразили что-то похожее. Если посмотреть хронометраж, она, наверное, еще не успела бы уехать в Эстонию на своем «Мини Купере», когда ФСБ сидела и делала съемки. Слишком уж все это было быстро, а во время реального расследования, мне кажется, все это происходит более медленно.

Если говорить о том, почему в ФСБ такой уровень, я бы добавил: тут еще идет война за то, чтобы сохранить свои лампасы и погоны. После 24 февраля Министерство обороны и ФСБ ведут между собой такую борьбу: кого же обвинят в провале. Вердикты до сих пор не вынесены. Шойгу ходит, Бортников до сих пор ходит при погонах, но кто-то же должен понести ответственность. Они продолжают сражаться, в том числе там и Гиркин участвует. На самом деле этим генералам, которым на коленке рисуют такие фильмы а-ля «Американцы», все равно, как посмотрит на это ФСБ, им нужно сохранять свои погоны.

Идет аварийная работа: мы быстро вскрыли, хотя потом оказалось, что это никому не нужно. Такое впечатление, что сначала ФСБ думала, что сейчас можно будет вместе с пропагандой совершить что-то такое красивое на фоне этой смерти Дугиной, а потом оказалось, что это никому не нужно, потому что на похороны никто из элиты и не пришел, из Кремля там никого не было. Этот случай начал исчезать из информационного поля, видимо, из Кремля пошла конкретная команда: убрать, затереть и так далее. Мне кажется, эфэсбэшники переборщили с этой версией, им нужно было немножко подождать, в принципе, никто бы дальше не вспомнил об этом случае: ведется следствие и ведется, мало ли каких следствий по взрывам машин. Они поспешили, но, мне кажется, выстрелили себе в ногу с этим. Возникло больше вопросов к ФСБ, чем к этому случаю.

Елена Рыковцева: Чем занимаются спецслужбы внутри страны – это отлавливают врагов. Мы сейчас покажем одно из последних перед арестом интервью Евгения Ройзмана.

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