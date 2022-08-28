Бойцы-острожцы зрелищно уничтожили вражеский танк из «Джавелина» 5 28.08.2022, 12:15

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После попадания боевой отдел задымился, а затем произошла детонация боекомплекта.

Украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского испепелили танк оккупантов из переносного противотанкового комплекса «Джавелин».

Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале бригады, передает УНИАН.

«Помните фразу известного gолтавского поджигателя Виталия «а мне нравицца, как оно горит»? Он сказал это в телесюжете еще в 2010-м году. Фраза уже тогда стала мемом, а сейчас актуализировалась среди противотанкистов 30 ОМБр», – говорится в сообщении.

После удара, внутри боевого отделения танка началось задымление, после чего произошла детонация боекомплекта.

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