Бойцы-острожцы зрелищно уничтожили вражеский танк из «Джавелина»5
- 28.08.2022, 12:15
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После попадания боевой отдел задымился, а затем произошла детонация боекомплекта.
Украинские воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского испепелили танк оккупантов из переносного противотанкового комплекса «Джавелин».
Соответствующее видео опубликовали на ютуб-канале бригады, передает УНИАН.
«Помните фразу известного gолтавского поджигателя Виталия «а мне нравицца, как оно горит»? Он сказал это в телесюжете еще в 2010-м году. Фраза уже тогда стала мемом, а сейчас актуализировалась среди противотанкистов 30 ОМБр», – говорится в сообщении.
После удара, внутри боевого отделения танка началось задымление, после чего произошла детонация боекомплекта.