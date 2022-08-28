У режима Лукашенко намечается конфликт с Казахстаном 5 28.08.2022, 12:22

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Официальный Минск не дает Казахстану экспортировать алкоголь, в стране готовят зеркальные меры.

Беларусь не дает Казахстану экспортировать алкогольную продукцию, на что Казахстан может ввести зеркальные меры. Об этом пишет Vласть со ссылкой на сайт премьер-министра страны.

Во время недавнего Евразийского межправительственного совещания премьер-министры стран-участниц ЕАЭС обсудили вопросы формирования общего алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза. Документ ставит целью устранить барьеры, которые устанавливаются отдельными государствами для импорта из других стран-участниц ЕАЭС. Оказывается, Беларусь ставит Казахстану «палки в колеса» не первый год.

«Работа над документом ведется более 10 лет. Но мы до сих пор не можем достигнуть консенсуса по некоторым позициям. Мы настаиваем на отмене института специмпортера, который сегодня существует в Беларуси и является непреодолимым барьером для товаров из Казахстана и других стран ЕАЭС. Белорусская сторона предлагает ввести квотирование для своего импорта алкоголя. Но наша позиция тоже отрицательная. Мы настаиваем на полном устранении барьера для алкогольных товаров на всем пространстве Евразийского союза», — по итогам встречи пояснил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

«Белорусская система специмпортеров — это тендеры на те виды продукции, которые выставляются на этот тендер, и на этом тендере водочной продукции нет, — объясняет президент Ассоциации добросовестных производителей и продавцов алкогольной продукции «КазАлко» Амиржан Калиев. — Они на тендеры выставляют ту продукцию, которая у них не производится: элитные коньяки, вина и так далее. Специмпортеру для того, чтобы там участвовать в тендерах, надо не менее пяти лет быть резидентом Беларуси и осуществлять свой бизнес на территории Беларуси, и это практически невозможно. И это прямое закрытие для нашей продукции рынка».

Согласно статистике, на внутреннем рынке алкогольных напитков Казахстана за I полугодие импорт вырос на 15,7% (с $18,5 до $21,4 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта алкогольной продукции из России вырос на 31,9% и составил $14,9 млн, из Беларуси — на 7,7%, составив $2,8 млн. При этом экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС сократился на 24,8% и составляет всего $10 млн, из них в Россию — $10 млн, Кыргызстан — $0,02 млн. Экспорт в Беларусь равен нулю.

«Мы получаем ситуацию, когда страны-партнеры наращивают экспорт алкоголя в Казахстан, который полностью исполняет обязательства в рамках ЕАЭС и обеспечивает свободное передвижение товаров. У нашего правительства есть возможность вводить зеркальные меры к товарам в случае дискриминации наших товаров. Позицию Казахстана партнеры знают, что, в случае отказа от исключения ограничений, Казахстан намерен разработать комплекс ответных мер защиты внутреннего рынка», — заявил Жумангарин.

Стороны договорились продолжить обсуждение для нахождения компромиссных решений. Вопрос вновь будет вынесен на очередное заседание в октябре текущего года.

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