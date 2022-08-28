В Мелитополе разрушена одна из крупнейших военных баз РФ 3 28.08.2022, 12:29

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Стали известны подробности ночного удара по оккупированному городу.

В оккупированном Мелитополе разрушена одна из крупнейших военных баз российских захватчиков.

Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, свою базу оккупанты обустроили на территорий завода «Автоцветлит».

Он отметил, что более подробная информация о потерях врага станет известна чуть позже.

«Однако одно можем сказать наверняка - оккупантам на украинской земле, мягко говоря, некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение трех недель ежедневно у них что-то случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий», - подчеркнул Федоров.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области этой ночью слышали мощные взрывы. Они также звучали и недалеко от города в поселке Мирное.

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