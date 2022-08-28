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Названы лучшие высокобелковые закуски, которые уменьшают тягу к еде

  • 28.08.2022, 12:35
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Названы лучшие высокобелковые закуски, которые уменьшают тягу к еде

Смена правил питания имеет решающее значение при попытке похудеть.

Журналисты SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения, чтобы составить полезный список из пяти быстрых перекусов, которые содержат белок и которые могут уменьшить вашу тягу к еде.

ЯЙЦА ВКРУТУЮ

Каждый эксперт, с которым разговаривали журналисты портала, клянется, что эта закуска помогает похудеть, поскольку она чрезвычайно полезна для вашего здоровья и обмена веществ в целом.

НЕСЛАДКИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ

Полезный для здоровья кишечника и достаточно сытный, чтобы вы больше не перекусывали, греческий йогурт — отличный вариант для тех, кто пытается похудеть.

ЖАРЕНЫЙ НУТ ИЛИ ХУМУС

Нут сам по себе является отличной и сытной закуской, но он особенно универсален, если его приготовить в форме хумуса. Доктор Картлидж рассказывает, что жареный нут может быть отличным источником клетчатки и богатой белком закуской, которая может помочь уменьшить тягу к чипсам или другим соленым продуктам.

ЯБЛОКИ И АРАХИСОВОЕ МАСЛО

Нарезанные яблоки, смоченные в арахисовом масле, могут стать идеальной соленой и сладкой закуской. Доктор Картлидж отмечает, что это восхитительное сочетание обеспечивает удивительное количество преимуществ для здоровья, а также достаточно насыщает, чтобы вы не переедали в течение дня.

СМЕСЬ ОРЕХОВ

Последний, но не менее важный перекус — это смесь орехов, которые можно взять с собой в дорогу в те напряженные дни, когда вам нужно немного дополнительных питательных веществ, чтобы насытиться.

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