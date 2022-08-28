Названы лучшие высокобелковые закуски, которые уменьшают тягу к еде
- 28.08.2022, 12:35
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Смена правил питания имеет решающее значение при попытке похудеть.
Журналисты SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения, чтобы составить полезный список из пяти быстрых перекусов, которые содержат белок и которые могут уменьшить вашу тягу к еде.
ЯЙЦА ВКРУТУЮ
Каждый эксперт, с которым разговаривали журналисты портала, клянется, что эта закуска помогает похудеть, поскольку она чрезвычайно полезна для вашего здоровья и обмена веществ в целом.
НЕСЛАДКИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ЙОГУРТ
Полезный для здоровья кишечника и достаточно сытный, чтобы вы больше не перекусывали, греческий йогурт — отличный вариант для тех, кто пытается похудеть.
ЖАРЕНЫЙ НУТ ИЛИ ХУМУС
Нут сам по себе является отличной и сытной закуской, но он особенно универсален, если его приготовить в форме хумуса. Доктор Картлидж рассказывает, что жареный нут может быть отличным источником клетчатки и богатой белком закуской, которая может помочь уменьшить тягу к чипсам или другим соленым продуктам.
ЯБЛОКИ И АРАХИСОВОЕ МАСЛО
Нарезанные яблоки, смоченные в арахисовом масле, могут стать идеальной соленой и сладкой закуской. Доктор Картлидж отмечает, что это восхитительное сочетание обеспечивает удивительное количество преимуществ для здоровья, а также достаточно насыщает, чтобы вы не переедали в течение дня.
СМЕСЬ ОРЕХОВ
Последний, но не менее важный перекус — это смесь орехов, которые можно взять с собой в дорогу в те напряженные дни, когда вам нужно немного дополнительных питательных веществ, чтобы насытиться.