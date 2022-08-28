закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономисты: У половины белорусов нет финансовой «подушки безопасности»

3
  • 28.08.2022, 12:39
  • 1,370
Экономисты: У половины белорусов нет финансовой «подушки безопасности»

Только 10% имеют сбережения, достаточные, чтобы прожить без работы полгода.

У половины белорусов нет денег на «черный день». К такому выводу пришла компания SATIO, проведя исследование о запасе сбережений в случае потери источника дохода.

В ходе опроса выяснилось, что почти у половины белорусов при потере работы сбережений хватит на срок не более месяца. Средств для того, чтобы прожить на них более полугода, достаточно только у каждого десятого.

ТГ-канал «Нашы грошы» объясняет результаты исследования особенностями беларуского рынка труда: значительное число людей имеет крайне низкие заработки.

«Не имея накоплений, они опасаются потерять даже минимальный источник дохода. Одновременно это демонстрирует ключевую проблему экономики — ее низкую эффективность, из-за чего она не в состоянии обеспечить достаточный заработок людям», — пишут эксперты. И раскладывают по полкам популярное мнение о том, что достаточными считаются сбережения в размере шести заработных плат. Вот, что это значит для белорусской ситуации.

«Средняя зарплата в июне составила 1626,5 рублей. Если из этой суммы вычесть подоходный налог и соцстрах, получится порядка 1,4 тыс рублей. Таким образом, общий объем «подушки безопасности» должен составить 8,4 тыс рублей. Другим ориентиром может служить трехмесячный доход всей семьи. Но в любом случае все индивидуально: слишком разные потребительские привычки, составы семей и доходы.

Проблема отсутствия или низкого уровня сбережений не является сугубо белоруской. Так, в России по опросам две трети семей — 65% — не имеют никаких сбережений, в Польше об отсутствии сбережений заявила четверть опрошенных. В среднем по ЕС процент населения без сбережений оценивается в 29%. Но если в большинстве европейских стран потерю работы можно сильно смягчить пособием по безработице, то в Беларуси этот вариант вряд ли является поддержкой — средний размер такого пособия в Минской области в июле 2022 года составил всего 29,8 рубля».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный