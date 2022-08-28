Экономисты: У половины белорусов нет финансовой «подушки безопасности» 3 28.08.2022, 12:39

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Только 10% имеют сбережения, достаточные, чтобы прожить без работы полгода.

У половины белорусов нет денег на «черный день». К такому выводу пришла компания SATIO, проведя исследование о запасе сбережений в случае потери источника дохода.

В ходе опроса выяснилось, что почти у половины белорусов при потере работы сбережений хватит на срок не более месяца. Средств для того, чтобы прожить на них более полугода, достаточно только у каждого десятого.

ТГ-канал «Нашы грошы» объясняет результаты исследования особенностями беларуского рынка труда: значительное число людей имеет крайне низкие заработки.

«Не имея накоплений, они опасаются потерять даже минимальный источник дохода. Одновременно это демонстрирует ключевую проблему экономики — ее низкую эффективность, из-за чего она не в состоянии обеспечить достаточный заработок людям», — пишут эксперты. И раскладывают по полкам популярное мнение о том, что достаточными считаются сбережения в размере шести заработных плат. Вот, что это значит для белорусской ситуации.

«Средняя зарплата в июне составила 1626,5 рублей. Если из этой суммы вычесть подоходный налог и соцстрах, получится порядка 1,4 тыс рублей. Таким образом, общий объем «подушки безопасности» должен составить 8,4 тыс рублей. Другим ориентиром может служить трехмесячный доход всей семьи. Но в любом случае все индивидуально: слишком разные потребительские привычки, составы семей и доходы.

Проблема отсутствия или низкого уровня сбережений не является сугубо белоруской. Так, в России по опросам две трети семей — 65% — не имеют никаких сбережений, в Польше об отсутствии сбережений заявила четверть опрошенных. В среднем по ЕС процент населения без сбережений оценивается в 29%. Но если в большинстве европейских стран потерю работы можно сильно смягчить пособием по безработице, то в Беларуси этот вариант вряд ли является поддержкой — средний размер такого пособия в Минской области в июле 2022 года составил всего 29,8 рубля».

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