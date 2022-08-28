Мать командира разведки «калиновцев»: Беларусь – страна воинов 1 28.08.2022, 13:02

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История подвига «Волата», в честь которого назван один из батальонов полка.

15 мая 2022 года погиб Волат, командир роты разведки батальона имени Кастуся Калиновского. Он с детства готовился к войне. Во время обороны Украины проявились его лучшие качества. Каким был Волат, «Белсату» рассказала Наталья, его мать.

Павел (позывной Волат) воевал на стороне Украины против российской агрессии более 6 лет без перерыва. Буквально с первого дня полномасштабной войны присоединился к белорусскому батальону и начал формировать роту разведки.

Наталья говорит, что Павел чувствовал личную ответственность за каждого своего бойца, поэтому сознательно нарушал правила для командиров разведки. Например, шел впереди группы, никогда не отпускал на дополнительную разведку молодых бойцов одних.

Волат погиб 15 мая – подорвался на противопехотной мине, когда возвращался с боевой задачи во главе группы добровольцев. Все осколки принял на себя Павел, остальные в группе не пострадали.

Мать воина вспоминает, что они с сыном часто разговаривали о будущем Беларуси и ее перспективах. Ни Павел, ни она никогда не соглашались с популярным белорусским концептом «тихой и приветливой» Родины.

«Беларусь – страна воинов. Если не сейчас, то когда? – говорит Наталья. – Если сейчас, вот в этой ситуации, беларусы не готовы брать в руки оружие… Я боюсь, что это может стать последней страницей в истории свободной Беларуси».

Волат посмертно награжден медалью «Украина прежде всего». 21 мая батальон Калиновского развернули в полк двухбатальонного состава. Первый батальон назвали в честь Павла – «Волат».

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