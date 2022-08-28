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Греция использовала ракету С-300 против турецких истребителей

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  • 28.08.2022, 13:07
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Греция использовала ракету С-300 против турецких истребителей

Сработала ПВО, размещенная на острове Крит.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Греции С-300 были задействованы для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Об этом заявили источники в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает CNN Turk.

Инцидент произошел в августе. Дежурные турецкие самолеты подверглись преследованию со стороны системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит. Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на турецких F-16, выполняющем разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос.

Издание отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря «враждебный акт», истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы.

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