В Беларуси вышел на свободу коммерческий директор сети кинотеатров «Silver Screen» 28.08.2022, 13:13

Александр Демидович

Александра Демидовича задержали на рабочем месте 25 мая.

Коммерческий директор сети кинотеатров «Silver Screen» Александр Демидович, ранее работавший на портале tut.by, вышел на свободу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Впору делать значок «Хочешь сбросить 8 кг — спроси меня как». Снова в строю. Полон идей и размышлений. Пытаюсь восстановиться и с неутомимым чувством гедониста наслаждаюсь каждым днем, последними днями лета и встречами с друзьями», — написал он после пробежки.

Александра Демидовича задержали на рабочем месте 25 мая. Его обвинили в «неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица» (ст. 24.3 КоАП Беларуси). Решением суда он получил 15 суток ареста.

Позже на Александра завели уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Лица, признанные по ней виновными, наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

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