Генерал Маломуж: Россия может «добровольно» вывести свои войска из Украины 5 28.08.2022, 13:17

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Названо условие, при котором Кремль даст команду отступать.

При определенных обстоятельствах Россия «добровольно» выведет свои войска из Украины.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, Россия может пойти на условия, которые ставит украинская сторона.

«Я предполагаю, что под угрозой провала, начала возможных системных наступательных операций, подчеркиваю – системных – то есть очень мощной подготовленной операции в одном из секторов, где будет обеспечен очень мощный удар по войскам врага и их бегство. Вот в этой ситуации, чтобы дальше не было полного разгрома, Россия может пойти на условия, которые мы ставим. Я думаю, что такой сценарий возможен. Еще и потому, что на время он спасет режим в России. Если же нет, перспектива для России очень печальная, но это хуже и для нас, потому что процесс может затянуться», - пояснил Маломуж.

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