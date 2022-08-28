Момент поджога авто замначальника управления Генштаба РФ попал на видео 2 28.08.2022, 13:23

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BMW X6 сгорел на Ленинградском шоссе в Москве.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с моментом поджога 65-летней гражданкой РФ Еленой Беловой BMW X6 замначальника управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева на Ленинградском шоссе в Москве.

На видео видно, как женщина подходит к автомобилю и совершает определенные действия с ним со стороны водительского сиденья.

Ранее сообщалось, что в Москве подожгли автомобиль марки BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Во дворе одного из домов на Ленинградском шоссе неизвестная женщина сначала облила машину бензином из канистры, а затем подожгла ее. Больше всего пострадала задняя часть автомобиля — багажник полностью выгорел.

После этого сотрудник МО Секретарев усомнился в адекватности пожилой женщины, поджегшей BMW. Он также заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль.

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