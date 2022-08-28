закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Момент поджога авто замначальника управления Генштаба РФ попал на видео

2
  • 28.08.2022, 13:23
  • 2,126
Момент поджога авто замначальника управления Генштаба РФ попал на видео

BMW X6 сгорел на Ленинградском шоссе в Москве.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с моментом поджога 65-летней гражданкой РФ Еленой Беловой BMW X6 замначальника управления Генштаба ВС России Евгения Секретарева на Ленинградском шоссе в Москве.

На видео видно, как женщина подходит к автомобилю и совершает определенные действия с ним со стороны водительского сиденья.

Ранее сообщалось, что в Москве подожгли автомобиль марки BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Во дворе одного из домов на Ленинградском шоссе неизвестная женщина сначала облила машину бензином из канистры, а затем подожгла ее. Больше всего пострадала задняя часть автомобиля — багажник полностью выгорел.

После этого сотрудник МО Секретарев усомнился в адекватности пожилой женщины, поджегшей BMW. Он также заявил, что не проживает в том дворе, где подожгли автомобиль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный