Будет дешеветь: эксперты спрогнозировали курс белорусского рубля 28.08.2022, 13:30

На это повлияет несколько факторов.

Белорусский рубль на БВФБ может продолжить ослабление по отношению к доллару в связи с ожидаемым ростом курса американской валюты на Московской бирже, однако внутренние факторы будут поддерживать рубль, сообщает select.by.

На прошедшей неделе ожидаемого существенного снижения курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже не произошло, несмотря на завершение периода налоговых платежей в России.

Доллар за неделю подорожал на 0,2% и достиг 2,5518 рубля. В то же время, курс российского рубля снизился на 0,9% — до 4,2458 белорусского рубля за 100 российских.

Ослабление российской валюты оказалось неожиданным, так как экспортеры в РФ вплоть до 25 августа уплачивали налоги, что должно было увеличить предложение валюты на бирже.

Тем не менее, доллар не подешевел, а подорожал, что, возможно, было вызвано информацией о готовности Минфина возобновить покупку валюты уже в сентябре текущего года в рамках обновленного бюджетного правила.

Как прогнозируют российские эксперты, это может привести к увеличению курса доллара на Московской бирже на 5–10%. Это должно привести и к росту курса доллара на БВФБ на величину до 5%.

В Беларуси Национальный банк не останавливал скупку валюты, которую он осуществляет без всяких бюджетных правил, исходя из каких-то своих внутренних установок. Такая политика обеспечивает пополнение золотовалютных резервов страны, которые сравнительно невелики.

Возможность для осуществления скупки валюты обеспечена жесткой денежной политикой, проводимой правительством и Нацбанком. Она проявляется, в частности, в том, что правительство не торопится увеличивать расходы бюджета в целях поддержки падающих доходов населения.

Поэтому средняя начисленная заработная плата в стране в реальном выражении в июле оказалась ниже, чем год назад, уже на 5,9%. В то же время, по сравнению с июнем номинальная зарплата увеличилась на 17,5 рубля и достигла 1,644 тыс. рублей.

С другой стороны, правительство РБ считает желательным активизацию внутреннего спроса, но надеется добиться этого посредством увеличения объемов потребительского кредитования банками населения, тем более, что в настоящее время в белорусской банковской системе сложился избыток рублевой ликвидности. Но его, похоже, решено направить не на потребительское кредитование, а на проекты Банка развития.

Для этого правительство и Нацбанк увеличили лимит объема выпуска облигаций этим банком в 2022 году почти в 2 раза — до 5 млрд. рублей.

Таким образом, белорусские власти пока особенно не стремятся финансово стимулировать потребление на внутреннем рынке, делая ставку на поддержку экспорта.

23 августа в Москве открылся обновленного павильона Беларуси на ВДНХ, и первый вице-премьер-министр РБ Николай Снопков сообщил, что уже в сентябре предполагается заключить соглашение между РБ и РФ о совместных проектах в сфере импортозамещения. На эти проекты Россия может предоставить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд. долларов.

За счет этих средств власти Беларуси, похоже, и рассчитывают придать дополнительный импульс экономике. Такая политика, хотя и сдерживает развитие экономики страны, но поддерживает белорусского рубль, который имеет шансы оказаться сильнее российского.

Это означает что курс доллара на БВФБ будет расти намного медленнее, чем на Московской бирже. То есть на ближайшую неделю можно ожидать укрепления доллара всего на доли процента.

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