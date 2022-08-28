Партизаны пометили здания, используемые захватчиками в Херсоне 28.08.2022, 13:40

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Объекты маркируют буквами «Ї», а также надписями «Слава Украине!».

Во временно оккупированном Херсоне партизанское движение продолжает бороться с российскими захватчиками. Защитники страны срывают планы врага и указывают на места расположения вражеских сил.

В этот раз партизанам удалось установить 4 места, где сконцентрированы силы врага. Об этом говорится в Telegram-канале «Желтая Лента».

Херсонские партизаны срывают проведение на территории области так называемого «референдума», с помощью которого захватчики мечтают «присоединить» Херсонщину к РФ.

В частности, участники движения сопротивления указывают на места расположения оккупантов. Здания маркируют буквами Ї, а также надписями «Слава Украине!».

По информации партизан, во временно оккупированном Херсоне россияне засели в двух общеобразовательных школах – №41 и №4. Также враг использует в собственных целях лицей искусств и здание ГАИ МВД Украины в городе Херсон.

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