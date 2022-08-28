Болгария отказалась от переговоров с «Газпромом» 4 28.08.2022, 13:51

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Страна объявит международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.

Болгария не станет вести переговоры с российским «Газпромом» о новых контрактах. Об этом заявил вице-премьер правительства страны по экономической политике Христо Алексиев. По его словам, такие решения не должны приниматься временным правительством, которое сейчас руководит страной. Решение о возобновлении контактов с «Газпромом», считает Алексиев, будет принимать уже новое постоянное правительство, когда оно будет избрано, передает «Радио Свобода».

Пока же в Болгарии объявят международный тендер на долгосрочные поставки сжиженного природного газа.

В апреле Болгария отказалась переходить на расчеты в рублях за российский газ, после чего «Газпром» приостановил поставки. Страна планирует найти альтернативных поставщиков. В начале августа исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов заявил, что Болгария готова возобновить переговоры о поставках с «Газпромом» только «в крайнем случае».

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству президента Кирила Петкова. Сейчас страной руководит техническое правительство, дата новых выборов пока не объявлена.

Болгария в числе первых европейских стран отказалась оплачивать действующие контракты с Россией в рублях, как того требует Москва.

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