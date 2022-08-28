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Система для поиска инопланетян в Калифорнии поймала интересный сигнал

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  • 28.08.2022, 13:48
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Система для поиска инопланетян в Калифорнии поймала интересный сигнал

Радиотелескоп записывал данные, которые шли в течение 15 минут.

Радиотелескоп Allen Telescope Array, который находится в Калифорнии и состоит 42 антенн-тарелок, предназначен для поиска сигналов от потенциального внеземного разума. Но этой обсерватории удалось поймать сигнал от космического аппарата «Вояджер-1», который покинул пределы Солнечной системы и находится в межзвездном пространстве, пишет Space.

Сейчас, космический аппарат «Вояджер-1» находится на расстоянии в примерно 23,3 млрд км от Земли, а это в 156 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Солнца. NASA все еще отслеживает его движение в межзвездном пространстве. Сам космический аппарат уже 45 лет находится в космосе и 10 лет назад вышел за пределы гелиосферы, пузыря из плазмы, которое создало Солнце, и он окружает нашу Солнечную систему со всеми ее объектами.

Американский радиотелескоп Allen Telescope Array, который ищет сигналы о потенциальных инопланетян, смог в течение 15 минут записывать сигнал, который посылал «Вояджер-1». 20 из его 42 антенн-тарелок диаметром в 6 метров каждая, поймали этот сигнал. В заявлении астроном, которые работают в этой радиообсерватории нет никакой дополнительной информации о том, какой тип данных был прислан на Землю.

По словам ученых, то что радиотелескопу Allen Telescope Array удалось поймать сигнал от самого далекого космического объекта, который был создан человеком, говорит о невероятных возможностях системы поиска внеземного разума. Пока что «Вояджер-1» продолжает свой полет, но согласно прогнозам NASA у него закончится топливо уже в 2025 году.

Как уже писал Фокус в работе космического аппарата «Вояджер-1» произошел сбой и с мая этого года он присылает странные сигналы из космоса.

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