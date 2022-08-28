«3-й армейский корпус РФ был бы угрозой в Беларуси» 2 28.08.2022, 13:53

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Военный эксперт рассказал, что происходит с новым формированием оккупантов.

Новообразованный Третий армейский корпус РФ не будет иметь никаких успехов в войне против Украины, заверил в эфире «Радио НВ» директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

«То, что его пытаются перебросить частично на восток и частично на юг, говорит о том, что никакого успеха от этого не будет. Определенный успех был бы тогда, если бы его использовали в качестве ударного кулака, то есть в целом. <...> Я ожидал, что его перебросят в Беларусь. Если бы его туда перебросили, это была бы действительно угроза», — рассказал Сунгуровский.

Формирование этого корпуса, по словам эксперта, началось еще в июне, но комплектование шло не слишком резво, без особых успехов. Однако, пока Сунгуровскому неизвестен его состав и состояние.

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