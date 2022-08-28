Что будет с Россией после бегства Путина 9 28.08.2022, 14:00

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Политолог рассказал о судьбе захваченных территорий.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский предположил, что китайский лидер Си Цзиньпин может спасти российского диктатора Владимира Путина. После этого окружение Путина отдаст Украине все захваченные территории.

Эксперт убежден, что Цзиньпин может обеспечить Путину старость где-то в горах Китая, что благоприятно обернется для России и всего окружения российского диктатора.

«Это облегчение встретит все окружение Путина, ведь они не так замазанные. Он (Путин – ред.) не может просто так признать капитуляцию и уйти. Они (окружение президента РФ – ред.) потом будут выглядеть почти героями. Мол, «это мы отправили Путина к Си, мы освободили человечество от этого маньяка, мы отступили на линию 23 февраля и сейчас ведем конструктивные переговоры. Это устраивает абсолютно всех», – отметил политолог.

При этом Пионтковский подчеркнул, что сегодня многие украинцы ошибочно полагают, что принять отвод российских войск на линию 23 февраля – это будет отказом от Донбасса и Крыма.

«Ничего подобного. Прочтите формулировку и того же Зеленского, и Байдена, и НАТО. Формулировки начинаются со слова «переговоры». То есть переговоры и прекращение огня могут быть только в случае отвода российских войск на линию 22 февраля», — сказал эксперт.

По его словам, сначала будет отведение вражеских войск на линию 22 февраля, затем прекращение огня, а затем начало мирных переговоров о полном возвращении территориальной целостности Украины.

«Вы представляете в какой позиции на этих переговорах будет Украина и Запад после того, как Россия отведет войска на позиции 22 февраля? Пусть это займет два месяца, но это лучше, чем воевать и положить еще какое-то количество жизней. Все уже будет решено», – считает Пионтковский.

Напомним, Пионтковский также заявил, что единственный, кто может стать «гарантом» жизни кремлевского «фюрера», – президент Китая Си Цзиньпин. Глава Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с этой ролью не справились.

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