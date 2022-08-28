Нелегалы третий день подряд массово штурмуют литовскую границу из Беларуси

Нелегалы третий день подряд массово штурмуют литовскую границу из Беларуси3
- 28.08.2022, 14:07
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Литовские пограничники задержали рекордное количество мигрантов за сутки.
В субботу, 27 августа, литовские пограничники задержали 125 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну из Беларуси. Это рекордное количество выявленных нелегалов с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Служба охраны госграницы Литвы.
Последний раз такое большое количество мигрантов фиксировалось в разгар миграционного кризиса в прошлом году.
С начала этого года максимальное количество выявленных попыток — 109, фиксировалось 29 и 30 июля.
Но уже 25 августа литовские пограничники задержали по 124 мигранта. 26 августа — 122.
«Ни в субботу, ни в пятницу латвийским пограничникам не пришлось возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов. Это свидетельствует о том, что белорусские службы, контролирующие приток мигрантов, пока оставили эту границу в покое и направляют основной поток в Литву», — отмечает Служба охраны госграницы Литвы.
В последний раз такое число мигрантов фиксировалось 14 ноября прошлого года. В тот день пограничники не пропустили 126 человек. 12 ноября был предотвращен нелегальный въезд 144 мигрантов из Беларуси в Литву, а 9 ноября — даже 281.