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Нелегалы третий день подряд массово штурмуют литовскую границу из Беларуси

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  • 28.08.2022, 14:07
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Нелегалы третий день подряд массово штурмуют литовскую границу из Беларуси

Литовские пограничники задержали рекордное количество мигрантов за сутки.

В субботу, 27 августа, литовские пограничники задержали 125 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну из Беларуси. Это рекордное количество выявленных нелегалов с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Служба охраны госграницы Литвы.

Последний раз такое большое количество мигрантов фиксировалось в разгар миграционного кризиса в прошлом году.

С начала этого года максимальное количество выявленных попыток — 109, фиксировалось 29 и 30 июля.

Но уже 25 августа литовские пограничники задержали по 124 мигранта. 26 августа — 122.

«Ни в субботу, ни в пятницу латвийским пограничникам не пришлось возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов. Это свидетельствует о том, что белорусские службы, контролирующие приток мигрантов, пока оставили эту границу в покое и направляют основной поток в Литву», — отмечает Служба охраны госграницы Литвы.

В последний раз такое число мигрантов фиксировалось 14 ноября прошлого года. В тот день пограничники не пропустили 126 человек. 12 ноября был предотвращен нелегальный въезд 144 мигрантов из Беларуси в Литву, а 9 ноября — даже 281.

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