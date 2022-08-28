Нелегалы третий день подряд массово штурмуют литовскую границу из Беларуси 3 28.08.2022, 14:07

2,620

Литовские пограничники задержали рекордное количество мигрантов за сутки.

В субботу, 27 августа, литовские пограничники задержали 125 мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть в страну из Беларуси. Это рекордное количество выявленных нелегалов с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Служба охраны госграницы Литвы.

Последний раз такое большое количество мигрантов фиксировалось в разгар миграционного кризиса в прошлом году.

С начала этого года максимальное количество выявленных попыток — 109, фиксировалось 29 и 30 июля.

Но уже 25 августа литовские пограничники задержали по 124 мигранта. 26 августа — 122.

«Ни в субботу, ни в пятницу латвийским пограничникам не пришлось возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов. Это свидетельствует о том, что белорусские службы, контролирующие приток мигрантов, пока оставили эту границу в покое и направляют основной поток в Литву», — отмечает Служба охраны госграницы Литвы.

В последний раз такое число мигрантов фиксировалось 14 ноября прошлого года. В тот день пограничники не пропустили 126 человек. 12 ноября был предотвращен нелегальный въезд 144 мигрантов из Беларуси в Литву, а 9 ноября — даже 281.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».