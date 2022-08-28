Российский пропагандист вышел на сцену с человеческим черепом 30 28.08.2022, 14:13

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И кричал в зал нацистские лозунги.

Российский пропагандист Игорь Мангушев анонсировал свое выступление как «стендап по военной тематике». Он держал в руках человеческий череп, рассказывал, что тот якобы принадлежит защитнику «Азовстали».

Видео выступления Мангушева опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Мангушев заявил со сцены, что россияне будут убивать украинцев, но идет «война с идеей».

Зал поддержал оккупанта с черепом в руке. Один из слушателей спросил: «Как ты думаешь, он понял, что такое «русский мир»?

Игорь Мангушев называет себя «авантюристом и политтехнологом». Он является лидером русского националистического движения «Светлая Русь». СМИ называли Мангушева одним из авторов идеи использования буквы «Z» как символа российского вторжения в Украину.

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