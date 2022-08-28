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В Новой Каховке в районе ГЭС раздаются взрывы и поднимается дым

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  • 28.08.2022, 14:25
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В Новой Каховке в районе ГЭС раздаются взрывы и поднимается дым

ВСУ нанесли ракетный удар по базе оккупантов.

В воскресенье 28 августа в Каховском районе Херсонской области снова раздаются взрывы. В небо поднимается столб дыма.

Об этом сообщает Tekegram-канал «Оперативный ВСУ».

«Каховский район. Были слышны взрывы. Прожарка русни», – говорится в сообщении.

«Подтверждено поражение базы российских оккупантов в Новой Каховке. Гражданское население не пострадало. Потери оккупантов уточняются», – сообщил позже«Оперативний ВСУ».

Местный паблик «Труха Херсон» передает со ссылкой на собственные источники о попадании в район приборостроительного завода «Сокол» в Новой Каховке. Он расположен в двух километрах от дамбы Каховской ГЭС.

Очевидцы сообщают, что завода уже нет.

По предварительной информации, есть попадание в военную базу оккупантов.

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