В Новой Каховке в районе ГЭС раздаются взрывы и поднимается дым

В Новой Каховке в районе ГЭС раздаются взрывы и поднимается дым4
- 28.08.2022, 14:25
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ВСУ нанесли ракетный удар по базе оккупантов.
В воскресенье 28 августа в Каховском районе Херсонской области снова раздаются взрывы. В небо поднимается столб дыма.
Об этом сообщает Tekegram-канал «Оперативный ВСУ».
«Каховский район. Были слышны взрывы. Прожарка русни», – говорится в сообщении.
«Подтверждено поражение базы российских оккупантов в Новой Каховке. Гражданское население не пострадало. Потери оккупантов уточняются», – сообщил позже«Оперативний ВСУ».
Местный паблик «Труха Херсон» передает со ссылкой на собственные источники о попадании в район приборостроительного завода «Сокол» в Новой Каховке. Он расположен в двух километрах от дамбы Каховской ГЭС.
Очевидцы сообщают, что завода уже нет.
По предварительной информации, есть попадание в военную базу оккупантов.