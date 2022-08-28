Украинские морпехи уничтожили пушки «Гиацинт-С» и САУ врага на Донбассе 2 28.08.2022, 14:54

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Бойцы также сожгли российский плавучий бронетранспортер (МТЛБ).

Украинские морские пехотинцы отчитались об успешном обезвреживании более десяти российских оккупантов, а также их техники 27 августа. В частности, они уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем и бронетранспортер.

Удары были нанесены по захватчиках на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на Facebook-странице.

«27 августа военные части и подразделения морской пехоты ВМС, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации», – говорится в посте.

Там отметили, что на Донецком направлении украинские морпехи надежно держат оборону и за прошедшие сутки уничтожили шестерых оккупантов.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего враг потерял восемь человек живой силы.

Также защитники сожгли российский плавучий бронетранспортер (МТЛБ), две артиллерийские системы 2С5 «Гиацинт-С» и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ).

«Окончательные потери врага уточняются. Слава Украине!» – подчеркнули военные.

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