Украинские морпехи уничтожили пушки «Гиацинт-С» и САУ врага на Донбассе

Украинские морпехи уничтожили пушки «Гиацинт-С» и САУ врага на Донбассе2
- 28.08.2022, 14:54
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Бойцы также сожгли российский плавучий бронетранспортер (МТЛБ).
Украинские морские пехотинцы отчитались об успешном обезвреживании более десяти российских оккупантов, а также их техники 27 августа. В частности, они уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем и бронетранспортер.
Удары были нанесены по захватчиках на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на Facebook-странице.
«27 августа военные части и подразделения морской пехоты ВМС, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации», – говорится в посте.
Там отметили, что на Донецком направлении украинские морпехи надежно держат оборону и за прошедшие сутки уничтожили шестерых оккупантов.
Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего враг потерял восемь человек живой силы.
Также защитники сожгли российский плавучий бронетранспортер (МТЛБ), две артиллерийские системы 2С5 «Гиацинт-С» и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ).
«Окончательные потери врага уточняются. Слава Украине!» – подчеркнули военные.