Экономист: Лукашенко лишится своих последних «костылей» 2 28.08.2022, 14:51

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Успехи Украины в войне подрывают диктаторские режимы в Минске и Москве.

На днях диктатор Лукашенко оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца и заявил, что Владимир Путин якобы придерживается «другого мнения» о суверенитете Беларуси.

Экономист Лев Марголин в комментарии udf отметил, что точка зрения Путина насчет суверенитета Беларуси меняется в зависимости от ситуации:

- Если ему выгодно иметь независимую Беларусь в качестве союзника, в качестве страны, имеющей представительство в ООН и международных организациях – тогда он относится к ней как к независимому государству. Если же ему нужно использовать территорию Беларуси для военных действий, то тогда суверенитетом страны он легко пренебрегает», – сказал Марголин.

- Как война России против Украины может повлиять на ситуацию с белорусским суверенитетом?

- Пока война будет продолжаться (а она, судя по мнению большинства экспертов, будет продолжаться еще долго), наверное, мало что изменится. А дальше будет зависеть от того, кто окажется победителем. Если успех будет на стороне Украины и Россия окажется в сложном положении, то белорусская власть рискует лишиться своей опоры, своих костылей, без которых ей придется очень трудно.

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