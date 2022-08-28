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Ученые: Людей можно «привить» от дезинформации

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  • 28.08.2022, 15:06
Ученые: Людей можно «привить» от дезинформации

Кембриджский университет провел крупный онлайн-эксперимент.

Команда психологов из университетов Кембриджа и Бристоля создала 90-секундные ролики для объяснения пользователям методов манипулирования в интернет-пространстве, например, тактики «поиск козла отпущения» или «преднамеренная непоследовательность» (scapegoating and deliberate incoherence).

Пропаганда в интернете

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, состоит из семи экспериментов, в которых приняли участие почти 30 000 человек, и показывает, что даже один просмотр учебного видеоклипа увеличивает осознание дезинформации.

Как провели исследование

В шести первоначальных экспериментах приняли участие 6464 человек (шестой провели через год после первых пяти, чтобы обеспечить возможность проверки прошлых результатов). Сбор данных об участниках был всеобъемлющим, от базовой информации — пол, возраст, образование, политические взгляды — до конспирологического мышления, проверки новостей и социальных сетей, и т.д.

Ведущий автор доктор Джон Рузенбик из SDML Кембриджа объясняет: «Эффект прививки был одинаковым для либералов и консерваторов. Он работал для людей с разным уровнем образования и разными типами личности. Это такая общеобразовательная прививка от дезинформации».

Определить дезинформацию

«Вредоносная дезинформация принимает разные формы, но манипулятивные тактики и нарративы часто повторяются, и поэтому их можно предсказать», — говорит Бет Голдберг, соавтор и глава отдела исследований и разработок Google Jigsaw. — «Мы показали, что упреждающий видеоклип может охватить миллионы людей в интернете, возможно, до того, как вредоносные нарративы закрепятся в их сознании».

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