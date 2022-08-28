В Крыму прогремели взрывы возле Алупки и Симеиза 7 28.08.2022, 15:13

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Вблизи Ялты после этого загорелся лес.

В Крыму неподалеку от Алупки и Симеиза были слышны взрывы, местные паблики сообщают о вероятной работе систем российской ПВО, передает «Крым. Реалии».

Telegram-канал «ЧП Крым» сообщает, что после взрывов в лесу около Семеиза начался пожар, опубликовав соответствующее видео от очевидцев.

О взрывах в районе Алупки и Семеиза также сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Наши источники сообщают, что российская ПВО стреляла из района Оползневого, взрывов было несколько. Предположительно, неизвестная цель была в районе Алупки - Симеиза. Также, по непроверенной информации, горит старая обсерватория у горы Кошка в Симеизе», – сказано в сообщении.

В сети сообщают о панике среди местных жителей. Также очевидцам якобы удалось снять на видео последствия взрыва. Об этом сообщают крымские Telegram-каналы.

По информации жителей Алупки, в городе слышали сильный взрыв. Также сообщается, что после взрыва люди «кричат и ругаются».

Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что якобы видели, как «прилетел заряд».

«В Алупке только что прилетел заряд к сожалению заснять не вышло. Все люди кричат и ругаются», – пишут Telegram-каналы.

Спустя некоторое время в сети начали утверждать, что над поселком Симеиз недалеко о Алупки якобы «сработало ПВО». При этом после этого начался пожар в лесу.

«Взрыв был над Симеизом, предположительно сработало ПВО! Над Симеизом сейчас горит лес, 112 уже вызвали», – сообщают в оккупированном Крыму.

Местные жители также заявляют, что вблизи Ялты горит лес.

Официальных комментариев от Минобороны России, либо российских властей Крыма на данный момент нет. Украинские официальные лица также пока не комментировали это происшествие.

Напомним, что в последние недели в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов.

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