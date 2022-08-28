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ВСУ разгромили штаб оккупантов в Новой Каховке

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  • 28.08.2022, 15:17
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ВСУ разгромили штаб оккупантов в Новой Каховке

В базу россиян попало пять ракет.

В воскресенье, 28 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу «Сокол» во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов.

Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

«Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно - в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе «Сокол», - написал он.

Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.

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