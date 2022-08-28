закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«И тут подбегает солидный мужик из внедорожника: вы все разговариваете по-белорусски?»

  • 28.08.2022, 15:25
  • 1,314
«И тут подбегает солидный мужик из внедорожника: вы все разговариваете по-белорусски?»

Интересный случай произошел на пляже реки Березина.

Историей с интересной концовкой поделился один из пользователей «Фейсбука».

Случай произошел на деревенском пляже на Березине.

Среди посетителей разместилась компания солидных мужиков, которые жарили шашлыки и довольно громко разговаривали. Рядом стояли хороший катер и солидные внедорожники. Через некоторое время недалеко от них расположилась молодая семья с детьми среднего школьного возраста. Дети сразу же побежали к реке и стали рассматривать катер.

Тут один из солидных мужиков подбегает к родителям детей:

— Извините, это ваши дети? Давайте подойдем к ним.

Они вместе пошли к катеру.

— А вы все разговариваете по-белорусски? — спросил мужчина по-белорусски.

— Так.

— И не боитесь? Время же знаете какое.

— Да нет.

— Вы же будете жить в Беларуси, не уезжаете?

— Остаемся.

— Ах вы дорогие мои! Подождите, я сейчас!

Мужчина в потрясении побежал к машине. По дороге крикнул одному из своих друзей.

— Слава, я один ящик из машины возьму!

Возвращается мужик с ящиком, и растроганно говорит:

— Спасибо вам! Берите для себя и для детей, прекрасные персики! Можно я вашу семью на катере по Березине покатаю? Мои ребята присмотрят за вышитыми вещами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный