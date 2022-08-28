«И тут подбегает солидный мужик из внедорожника: вы все разговариваете по-белорусски?»
- 28.08.2022, 15:25
- 1,314
Интересный случай произошел на пляже реки Березина.
Историей с интересной концовкой поделился один из пользователей «Фейсбука».
Случай произошел на деревенском пляже на Березине.
Среди посетителей разместилась компания солидных мужиков, которые жарили шашлыки и довольно громко разговаривали. Рядом стояли хороший катер и солидные внедорожники. Через некоторое время недалеко от них расположилась молодая семья с детьми среднего школьного возраста. Дети сразу же побежали к реке и стали рассматривать катер.
Тут один из солидных мужиков подбегает к родителям детей:
— Извините, это ваши дети? Давайте подойдем к ним.
Они вместе пошли к катеру.
— А вы все разговариваете по-белорусски? — спросил мужчина по-белорусски.
— Так.
— И не боитесь? Время же знаете какое.
— Да нет.
— Вы же будете жить в Беларуси, не уезжаете?
— Остаемся.
— Ах вы дорогие мои! Подождите, я сейчас!
Мужчина в потрясении побежал к машине. По дороге крикнул одному из своих друзей.
— Слава, я один ящик из машины возьму!
Возвращается мужик с ящиком, и растроганно говорит:
— Спасибо вам! Берите для себя и для детей, прекрасные персики! Можно я вашу семью на катере по Березине покатаю? Мои ребята присмотрят за вышитыми вещами.