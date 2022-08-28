«И тут подбегает солидный мужик из внедорожника: вы все разговариваете по-белорусски?» 28.08.2022, 15:25

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Интересный случай произошел на пляже реки Березина.

Историей с интересной концовкой поделился один из пользователей «Фейсбука».

Случай произошел на деревенском пляже на Березине.

Среди посетителей разместилась компания солидных мужиков, которые жарили шашлыки и довольно громко разговаривали. Рядом стояли хороший катер и солидные внедорожники. Через некоторое время недалеко от них расположилась молодая семья с детьми среднего школьного возраста. Дети сразу же побежали к реке и стали рассматривать катер.

Тут один из солидных мужиков подбегает к родителям детей:

— Извините, это ваши дети? Давайте подойдем к ним.

Они вместе пошли к катеру.

— А вы все разговариваете по-белорусски? — спросил мужчина по-белорусски.

— Так.

— И не боитесь? Время же знаете какое.

— Да нет.

— Вы же будете жить в Беларуси, не уезжаете?

— Остаемся.

— Ах вы дорогие мои! Подождите, я сейчас!

Мужчина в потрясении побежал к машине. По дороге крикнул одному из своих друзей.

— Слава, я один ящик из машины возьму!

Возвращается мужик с ящиком, и растроганно говорит:

— Спасибо вам! Берите для себя и для детей, прекрасные персики! Можно я вашу семью на катере по Березине покатаю? Мои ребята присмотрят за вышитыми вещами.

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