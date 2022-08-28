Сергея Тихановского этапировали в тюрьму в Жодино 28.08.2022, 15:29

Политзаключенного перевели в его день рождения.

Стало известно, что 18 августа, в день рождения Сергея Тихановского, его перевели в тюрьму и сразу же поместили в ШИЗО.

Одного из лидеров белорусской оппозиции перевели на тюремный режим сроком на 3 года.

В штрафном изоляторе он не может пользоваться своими вещами, вынужден спать на голых досках без матраса и постельного белья, ему запрещено приобретать продукты и вещи первой необходимости. Тихановский также временно лишен передач и писем.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно. В декабре 2021 года он был осужден на 18 лет заключения в условиях строгого режима.

После политзаключенного этапировали в исправительную колонию № 15 в Могилеве.

11 августа 2022 года судья Октябрьского района Могилева Жанна Пушкина постановила усилить режим и перевести политзаключенного в тюрьму на три года.

Адрес для писем:

Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22а

Сергей Леонидович Тихановский

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