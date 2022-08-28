закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 15:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергея Тихановского этапировали в тюрьму в Жодино

  • 28.08.2022, 15:29
Сергея Тихановского этапировали в тюрьму в Жодино

Политзаключенного перевели в его день рождения.

Стало известно, что 18 августа, в день рождения Сергея Тихановского, его перевели в тюрьму и сразу же поместили в ШИЗО.

Одного из лидеров белорусской оппозиции перевели на тюремный режим сроком на 3 года.

В штрафном изоляторе он не может пользоваться своими вещами, вынужден спать на голых досках без матраса и постельного белья, ему запрещено приобретать продукты и вещи первой необходимости. Тихановский также временно лишен передач и писем.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно. В декабре 2021 года он был осужден на 18 лет заключения в условиях строгого режима.

После политзаключенного этапировали в исправительную колонию № 15 в Могилеве.

11 августа 2022 года судья Октябрьского района Могилева Жанна Пушкина постановила усилить режим и перевести политзаключенного в тюрьму на три года.

Адрес для писем:

Следственная тюрьма № 8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22а

Сергей Леонидович Тихановский

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный