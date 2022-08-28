Российские командиры массово бегут из Херсона 5 28.08.2022, 15:37

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«Жест доброй воли» не за горами?

Российские командиры массово бегут из Херсонской области. Украинские военные намекают на очередной «жест доброй воли».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск «Каховка».

«Известно, что командиры «славных» 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место», — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, это также касается и местного бомонда в лице коллаборантов, которые будут искать лучшую жизнь в другом месте, но не в Херсонской области.

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