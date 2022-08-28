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Российские командиры массово бегут из Херсона

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  • 28.08.2022, 15:37
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Российские командиры массово бегут из Херсона

«Жест доброй воли» не за горами?

Российские командиры массово бегут из Херсонской области. Украинские военные намекают на очередной «жест доброй воли».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативную группировку войск «Каховка».

«Известно, что командиры «славных» 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место», — говорится в сообщении.

По данным ВСУ, это также касается и местного бомонда в лице коллаборантов, которые будут искать лучшую жизнь в другом месте, но не в Херсонской области.

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