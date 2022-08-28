До +31°С ожидается в Беларуси 29 августа 1 28.08.2022, 15:58

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На западе пройдут дожди.

Во многих районах Беларуси днем 29 августа воздух прогреется до 30-31 градуса. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Местами, а днем по западу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивым слабым, днем - юго-западным, западным 4-9 м/с. При грозах порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью воздух прогреется до 12-18 градусов. Максимальная температура днем может достигнуть 25-31, по западу - 22-24 градусов.

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