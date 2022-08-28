Более 25 летучих мышей поселилось в брестской квартире

Более 25 летучих мышей поселилось в брестской квартире4
- 28.08.2022, 16:16
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Фотофакт.
Поздним вечером 27 августа хозяева квартиры на улице Московской в Бресте вызвали сотрудников МЧС по поводу летучих мышей, которые гроздями висели на стене одной из комнат.
Судя по фото, которое размещено на сайте Брестского областного управления МЧС, рукокрылых налетело не менее 25. Сотрудники МЧС выловили летучих мышей и выпустили их на волю.
Кстати, в Беларуси обитает 19 видов рукокрылых, из них 8 видов занесены в Красную книгу. А в странах Европы все виды летучих мышей находятся под охраной.