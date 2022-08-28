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Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета

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  • 28.08.2022, 16:21
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Россияне потратили высокоточную ракету Х-59 на уничтожение общественного туалета

Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США.

Высокоточной авиационной ракетой класса «воздух-земля» Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил общественный туалет на окраине поселка городского типа Нововоронцовк️а в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование «ЮГ».

Стоимость одной Х-59 составляет несколько сотен тысяч долларов США, уточнили в ОК.

«Это уже в который раз враг пытается угодить путлеру... но пока «мочить в сортире» удается только его репутацию», – прокомментировали в командовании.

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