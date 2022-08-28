В Жодино с погоней задерживали двух пьяных угонщиков 2 28.08.2022, 16:35

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Видеофакт.

С погоней, с планом «Перехват», в Жодино 26 августа задержали двух угонщиков автомобиля, сообщает телеграм-канал МВД.

О пропаже незапертой машины «Фиат» в дежурную часть Жодинского ГОВД сообщил ее хозяин, который выехал на отдых на берег реки с палаткой. Милиция ввела в районе план «Перехват».

На выезде из города экипаж группы задержания местного отдела Департамента охраны увидел похожую машину и стал ее преследовать. На грунтовке водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части. На машину позарились ранее судимые мужчины. Это житель Колодищей 43 лет и житель Жодино 50 лет. Оба они были нетрезвы. Заведено уголовное дело.

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