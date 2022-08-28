ВСУ ударили по пяти «артериям» россиян в Херсонской области
- 28.08.2022, 16:37
- 5,200
У врага много потерь.
Украинские военные попали по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщает ОК «Юг».
«Огневые задачи ракетно-артиллерийских подразделений реализованы попаданием по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке, в том числе и 35-й рашистской армии в Новой Каховке», — говорится в сообщении.
Как отмечают военные, также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне.
«Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники и самоходную гаубицу «Мста-С». Мост и переправа через реку Ингулец находятся под нашим огневым контролем, поражены и не функционируют», - добавили в ОК «Юг».