У бюджетников упали зарплаты 28.08.2022, 17:07

Не только средние, но и реальные.

В Беларуси в июле упала средняя зарплата работников бюджетных организаций. Снижение составило 34,3 рубля, или на 2,6% по сравнению с июнем, сообщает Белстат. При этом реальные зарплаты у бюджетников, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, также в прошлом месяце снизились.

Средняя зарплата в бюджетных организациях в июле составила, по официальным данным, 1 297,5 рубля. Это на 34,3 рубля, или на 2,6% меньше, чем в июне. При этом реальная зарплата также упала — на 3,1% в июле по сравнению с июнем.

К примеру, реальные зарплата учителей в июле упали на 18% к июню, а профессоров и преподавателей — на 25,5%.

У врачей за прошлый месяц реальная зарплата выросла на 11,4% к июню, а у среднего медперсонала — на 3,1%. Но если сравнивать с прошлогодними июльскими заработками, то падение на 6% и 11,9% соответственно.

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