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Когда в Беларуси лето стремительно сменится на осень

  • 28.08.2022, 17:20
Когда в Беларуси лето стремительно сменится на осень

В Белгидромете назвали дату.

Во вторник, 30 августа, субтропический период в Беларуси завершится, сообщает Белгидромет. На территорию Беларуси устремится более свежий, насыщенный влагой воздух с севера Европы и произойдет стремительная смена климатических сезонов.

В последние дни августа в Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха 30 августа ночью опустится до +10… +17°С, днем выше +18… +25°С не поднимется. Теплее, +26... +28°С, прогнозируется только в юго-восточных районах. В среду, 31 августа, станет еще прохладнее и температура воздуха постепенно вернется в свою климатическую норму.

Календарная осень принесет в Беларусь ненастье. 1 сентября, в четверг, на территорию страны хлынут неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Температура упадет и конкретно, ночью всего лишь +6… +13°С, днем +12… +19°С, будет дуть холодный северный ветер. В отдельных районах Беларуси – облачно, с дождями и грозами.

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