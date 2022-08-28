Археологи нашли в Британии впечатляющую мозаику с главными героями Троянской войны 28.08.2022, 17:31

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Фотофакт.

Британские археологи обнаружили в графстве Ратленд в центральной Англии древнюю мозаику римской эпохи, на которой показана знаменитая битву между двумя главными героями Троянской войны: Ахиллесом и Гектором.

Об этом пишет Greek Reporter.

Мозаика создает картину размером 11 м на почти 7 м. Археологи нашли ее, когда раскапывали сложный комплекс вилл, датируемых третий-четвертый век нашей эры.

Заместитель директора Археологической службы Университета Лестера Джон Томас сообщил, что это открытие римской мозаики в Великобритании - самое захватывающее за последнее столетие. Он также добавил, что заказчик такой мозаики, скорее всего, большой знаток литературной классики и при этом богатый.

Троянская война очень детально описана в эпической поэме «Илиада» Гомера. Гектор - это один из основных защитников Трои, который почти выиграл войну. Когда Ахиллес покинул греков, Гектор штурмом взял греческий лагерь, ранил Одиссея, а затем угрожал сжечь флот греков. После этого Агамемнон собрал свои войска и отбросил троянцев назад.

Гектор также убил лучшего друга великого греческого воина Ахиллеса - Патрокла, забрав подаренные Патроклу доспехи. В итоге Ахиллес примирился с Агамемноном, встал на сторону греков и начал преследовать убийцу своего лучшего друга. При штурме троянского замка они столкнулись в эпичной битве один на один. Ахиллес знал свои доспехи достаточно хорошо, чтобы помнить их слабые места. Он кинул копье в маленькую щель в области шеи, тем самым убив Гектора.

На этом месть Гектору не закончилась. Греки трижды протащили его труп вокруг могилы Патрокла, тем самым осквернив тело. При этом его труп сохранился нетронутым из-за вмешательства богов.

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