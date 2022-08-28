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Бербок о дешевом газе из РФ: Мы заплатили безопасностью и независимостью

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  • 28.08.2022, 17:57
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Бербок о дешевом газе из РФ: Мы заплатили безопасностью и независимостью

Глава МИД Германии исключила возможность запуска «Северного потока-2».

Дешевый газ из России стоил Германии безопасности и независимости. А украинцы вообще расплачиваются тысячами жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Анналены Бербок для Bild.

«Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее», — отметила она.

Министр также исключила возможность запуска «Северного потока-2», если основной газопровод будет остановлен.

«Газопроводы из России — это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не доставляет через «Северный поток-1», почему он должен доставлять через «Северный поток-2»? По «Северному потоку-1» поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет», — добавила Бербок.

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