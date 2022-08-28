Что будет с шенгенскими визами для Беларуси, если в ЕС приостановят визовое соглашение с РФ 8 28.08.2022, 18:10

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Вопрос может приобрести очертания уже 30-31 августа.

Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, сообщает издание Financial Times. По этому поводу политики будут встречаться в Праге 30 и 31 августа.

— Мы находимся в чрезвычайной ситуации, и она требует чрезвычайных шагов. Мы хотим пойти дальше, чем отменить визовое упрощение, — говорит источник FT, указывая на связь со спецоперацией России на территории Украины.

Более серьезные изменения могут произойти к концу 2022 года. Вместе с тем, издание подчеркивает, что в Брюсселе пока нет единого мнения по этому вопросу: сокращать ли количество виз, выдаваемых гражданам России, прекратить ли их выдачу или подходить к выдаче виз избирательно.

Напомним, у Беларуси с ЕС также действует особое соглашение по визовому режиму. В 2020 году Минск и Брюссель ратифицировали, в частности, упрощение выдачи шенгенских виз. Белорусы стали платить за визы 35 евро вместо 80, если оформляли визы через посольства. Но по данным на лето 2022 года немного посольств европейских стран готовы оформить жителям Беларуси туристические визы.

На конец августа нет информации о том, что данное соглашение в Евросоюзе приостановят, как, согласно слухам, может произойти с документом между ЕС и РФ.

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