WP: Пентагон наращивает поставки оружия Украине по морю 2 28.08.2022, 18:20

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Раньше Вашингтон полагался на авиационный транспорт.

Пентагон расширил использование морских маршрутов для доставки оружия в Украину. Хотя раньше Вашингтон полагался именно на авиационный транспорт, чтобы в начале российского вторжения обеспечить Киев средствами обороны как можно скорее.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителя Транспортного командования Вооруженных Сил США. Издание уточняет, что отправка оружия морским транспортом началась спустя несколько недель после начала вторжения России. Однако весной его использование было значительно расширено, потому что Вашингтон начал отправлять украинской армии гаубицы и другое тяжелое вооружение, которому необходим стабильный поток боеприпасов большого калибра.

«Когда мы начали передавать гаубицы, мы знали, что понадобится много боеприпасов. Так что мы планировали немного заранее, чтобы потом можно было начать использовать больше морские перевозки, чтобы обеспечить необходимую поддержку и доставлять ее даже немного раньше, чем появлялся запрос», – сказал заместитель директора операций Транспортного командования Вооруженных сил США полковник Армии Стивен Паттхофф.

Washington Post пишет, что расширение морских доставок оружия началось в момент, когда украинская армия смогла заставить силы России отступить от Киева и других городов на севере Украины. Поэтому партнеры Киева начали готовиться к войне на истощение, которая может затянуться на месяцы, а возможно даже годы. С 24 февраля, когда началось российское вторжение, администрация Джо Байдена выделила военную помощь на 12,9 миллиарда долларов, а также в День Независимости Украины пообещала передать оружие еще на 2,98 миллиарда.

Военные США отказались вдаваться в детали по маршрутам, которые используются для поставки оружия Украине. Однако они заметили, что некоторое вооружение отправляется прямо на поле битвы. А другие грузы предназначены для пополнения американских складов в Европе, из которых оружие ранее было передано украинской стороне. Самолеты могут долететь из США в Европу гораздо быстрее, чем дойдут корабли. Кроме того, по морю можно доставить большие грузы. Это может помочь Украине построить более крупный арсенал для будущих кампаний.

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