Политзаключенный Павел Виноградов похудел в тюрьме на 36 килограммов
- 28.08.2022, 18:22
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Недавно у политзаключенного обнаружили туберкулез.
Павел Виноградов похудел в тюрьме на 36 килограммов. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Недавно у политзаключенного обнаружили туберкулез. А 28 июля его перевели в оршанскую исправительную колонию №12.
Ранее появилась информация, что Виноградова лишили длительного свидания за сон днем. Сейчас Виноградов официально признан «злостным нарушителем режима».
Виноградов осужден закрытым судом на 5 лет колонии.