Политзаключенный Павел Виноградов похудел в тюрьме на 36 килограммов 28.08.2022, 18:22

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Недавно у политзаключенного обнаружили туберкулез.

Павел Виноградов похудел в тюрьме на 36 килограммов. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Недавно у политзаключенного обнаружили туберкулез. А 28 июля его перевели в оршанскую исправительную колонию №12.

Ранее появилась информация, что Виноградова лишили длительного свидания за сон днем. Сейчас Виноградов официально признан «злостным нарушителем режима».

Виноградов осужден закрытым судом на 5 лет колонии.

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