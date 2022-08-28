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На базе россиян в оккупированном Сватово в Луганской области произошли взрывы

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  • 28.08.2022, 18:26
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На базе россиян в оккупированном Сватово в Луганской области произошли взрывы

Враг понес потери.

Во временно оккупированном Сватово в Луганской области ночью пылало и взрывалось на базе, с которой российские захватчики руководили процессом передислокации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает «Новое время».

«В Сватово у них была база. Почти все войска уже вышли из Сватового, там была только так называемая «ордловская» полиция, вот у них осталась база, где они делали передислокацию. И там снова какой-то «хлопок» произошел. Еще пару часов назад там очень все пылало и взрывалось», — сказал Гайдай.

Он добавил, что более подробная информация о потерях врага будет обнародована позже.

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