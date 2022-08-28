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Черноморский флот эвакуировал часть штаба из Севастополя

  • 28.08.2022, 18:48
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Черноморский флот эвакуировал часть штаба из Севастополя

Эвакуация произошла после ударов Украины.

Часть служб штаба Черноморского флота перенесли из Севастополя в Новороссийск. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на источники в Крыму.

Эвакуация началась на фоне атак на военные объекты в Крыму, происходящих в течение последнего месяца. Штаб Черноморского флота, расположенный в Севастополе, был атакован беспилотниками 31 июля и 20 августа. В результате первого нападения пострадали несколько человек.

Нападения на авиабазы и аэродромы произошли в Новофедоровке (Саки), Бельбеке, и селе Гвардейское. Военные склады были взорваны в Джанкое. В Севастополе, Керчи, Евпатории, Бахчисарае, Саки и многих других населенных пунктах срабатывала ПВО. В результате взрывов в Новофедоровке один человек погиб, 14 пострадали. Согласно спутниковым снимкам, было уничтожено не менее восьми самолетов, среди которых три дефицитных Су-30. Также были повреждены 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов. Кремль категорически отрицает версию украинской атаки.

После атак на аэродромы Россия эвакуировала из Крыма десять истребителей: с полуострова перебросили шесть Су-35 и четыре МиГ-31, чтобы избежать дальнейших потерь самолетов, говориться в секретном отчете НАТО от 22 августа. По данным блока, Россия выводит истребители из Крыма и усиливает ПВО. В НАТО считают, что Россия увеличила в Крыму количество тактических ракет класса «земля-воздух», чтобы противостоять атакам Украины, в том числе с помощью беспилотников.

По данным НАТО, Бельбек под Севастополем остается «главным аэродромом России для поддержки [войск] с воздуха на юге Украины и над Черным морем». Там находятся около 32 российских летчиков-истребителей. В основном там располагаются самолеты Су-27, но также Су-35С и МиГ-31БМ.

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