Дмитрию Завадскому сегодня исполнилось бы 50 лет 28.08.2022, 19:01

В 2000 году журналист пропал без вести.

Дмитрий Завадский родился 28 августа 1972 года в Минске. Учился в Институте культуры, но бросил учебу и пошел работать на Беларусское телевидение, в 1994-97 годах был личным оператором Александра Лукашенко. Но затем пошел работать на российский телеканал ОРТ.

Работал вместе с Павлом Шереметом, был задержан вместе с водителем Ярославом Овчинниковым за «незаконный переход границы» – журналисты в сюжете показали, какой ненадежной была охрана белорусско-литовской границы. Освобождения журналистов требовал президент России Борис Ельцин. После месяца в неволе Завадского и Овчинникова освободили, потом осудили на условные сроки. Завадский продолжил работу с Шереметом, в 1999-2000 годах они ездили в Чечню, где сняли фильм «Чеченский дневник».

Днем 7 июля 2000 года по дороге от своего дома в Минске в аэропорт Дмитрий Завадский был похищен, согласно следствию, группой вооруженных людей в количестве 5-6 человек. Следствие утверждает, что среди похитителей были боец спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь Максим Малик и бывший офицер этого же подразделения Валерий Игнатович. За похищение журналиста в 2002 году суд наказал Игнатовича и Малика пожизненным заключением.

Однако дальнейшая судьба Завадского ни органами предварительного расследования, ни судом до настоящего времени не выяснена. Тело не нашли. В 2020 году Следственный комитет отказал супруге Завадского в возобновлении расследования. Что было с Завадским после похищения, все еще неизвестно.

Политики, журналисты и правозащитники считают, что Завадского, а также Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского похитили так называемые эскадроны смерти. По предварительному заключению правозащитников, основными подозреваемыми по делу по похищениям и убийствам Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского являются Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогда глава Совета безопасности), и Владимир Наумов (в разные времена – министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогда командир в/ч 3214) и Николай Васильченко (тогда начальник Службы безопасности президента). Выводы беларусских правозащитников были подтверждены в 2004 году в специальном докладе депутата парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридиса, проводившего собственное расследование.

Семья Дмитрия Завадского, политики, журналисты и общественные активисты на протяжении двадцати лет проводили акции с требованием к властям расследовать исчезновение журналиста, а также Захаренко, Гончара и Красовского.

16 декабря 2019 года появилось интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот рассказал о своем участии в похищении и убийстве известных оппозиционеров – Захаренко и Гончара, а также бизнесмена Красовского. По его мнению, бойцы подразделения могли быть причастны и к убийству Дмитрия Завадского.

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