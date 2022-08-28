Как выглядят «микроквартиры» с хорошим ремонтом в Минске 5 28.08.2022, 19:15

5,650

От 22 «квадратов».

Издание Realt.by составило подборку микроквартир до 30 квадратных метров общей площадью. Сообщается, что самая дорогая из них обойдется в 62 тысячи долларов, остальные — от 33 990 до 53 500 долларов. Утверждается, что все они с хорошим ремонтом и готовы к проживанию. Есть варианты разных локаций, в том числе и в самом центре города.

Проспект Победителей, 125

Однокомнатная квартира-студия недалеко от «Минск-Арены». Находится на четвертом этаже десятиэтажного кирпичного дома 2014 года постройки.

В квартире 23,7 «квадрата» общей площади, 15,4 из которых жилые. В основной комнате находится и кухня со столом и стульями. Здесь же стоит диван и небольшой журнальный столик. Есть выход на застекленную лоджию. Санузел совмещенный, с душевой кабиной. Установлена стиральная машина и счетчики воды.

Окна квартиры выходят во двор, есть видеонаблюдение. На подземном паркинге можно арендовать машиноместо.

Стоимость квартиры — 53 500 долларов.

Чигладзе 6/1

Однокомнатная квартира в Масюковщине. Пятый этаж пятиэтажного дома 1970-го года постройки, в 2019 сделан капремонт — заменили все коммуникации, утеплили фасад, оштукатурили и покрасили стены, отремонтировали кровлю.

В этой квартире 22,4 квадратных метра общей площади, половина из них жилые. Кухня — 4,6 «квадрата». В комнате есть диван, телевизор и двухъярусная кровать. На полу лежит ламинат. Здесь же выход на застекленный балкон. Санузел совмещенный, установлены счетчики.

В объявлении написано, что квартира продается срочно.

Стоимость — 39 990 долларов.

Осипенко, 22

Однокомнатная квартира на третьем этаже четырехэтажной хрущевки 1958 года постройки с недавним капремонтом. Рядом с домом находится парк Победы и парк Дружбы народов, Киевский сквер, в пару остановках Комаровский рынок.

Общая площадь — 28,2 «квадрата», жилая — 17 «квадратов», кухня — изолированная, 5,6 квадратных метра. Квартира светлая с лофт-элементом — кирпичной стеной. В комнате оборудовано рабочее место, стоит двуспальная кровать и кресло, есть телевизор, комод и зеркало. На полу лежит ламинат.

Есть балкон, он не застеклен. Санузел в квартире совмещенный.

Стоимость — 50 750 долларов.

Городской вал, 9

Однокомнатная квартира в самом центре Минска. Третий этаж пятиэтажной кирпичной хрущевки.

Общая площадь — 29 квадратных метров, жилая — 16,4. Кухня — 5,8 «квадрата». В комнате есть несколько спальных мест — двухместная кровать и диван. На полу лежит ламинат.

Санузел совмещенный, установлен бойлер. Есть застекленный балкон.

Стоимость — 62 тысячи долларов.

Кижеватова, 3Г

Однокомнатная квартира в Минск Мире на 19 этаже 25-этажного каркасно-блочного дома 2021 года постройки.

Общая площадь — 28,6 квадратного метра, жилая — 17. Кухня — 6 «квадратов», совмещена с гостиной. в квартире точечное освещение отдельных зон, а на расстоянии каждые два метра есть розетки. В качестве релакс-зоны используется подвесное кресло-гамак. Из техники есть варочная панель, холодильник, печь СВЧ и стиральная машина.

В квартире есть застекленная лоджия. Санузел совмещенный. Потолок там специально немного занижен, для дополнительного пространства в основной комнате, есть дополнительное место для хранения над ним, написано в объявлении.

Стоимость — 51 тысяча долларов.

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