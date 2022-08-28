Германия заполняет газохранилища с опережением плана 4 28.08.2022, 19:55

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Достигнут порог в 82 процента.

Несмотря на значительное сокращение объемов газовых поставок из России, уже в начале сентября Германия может достичь октябрьской цели по пополнению запасов природного газа на уровне 85 процентов. В воскресенье, 28 августа, представитель министерства экономики ФРГ подтвердила соответствующее сообщение издания Der Spiegel, сославшегося на внутренний документ этого ведомства, передает DW.

25 августа газохранилища были заполнены на 81,78 процента, на следующий день ожидался прирост до 82,2 процента, пишет dpa со ссылкой на данные европейских операторов газохранилищ. «Газохранилища пополняются быстрее, чем было предусмотрено», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Der Spiegel. По его словам, эти запасы можно будет использовать для поставок газа промышленности и домохозяйствам.

К 1 октября необходимо заполнить хранилища на 85 процентов

Соответствующая директива ЕС предусматривает необходимость заполнить газохранилища в Германии к 1 октября не менее чем на 85 процентов, к 1 ноября - не менее чем на 95 процентов. В середине августа этот показатель превышал 75 процентов.

Хранилища компенсируют колебания в потреблении газа и представляют собой своего рода буфер на газовом рынке. Уровень их заполнения сообщается с некоторой задержкой. По данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилищ удалось за счет снижения потребления газа летом и увеличения объемов импорта из северо-западной Европы.

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