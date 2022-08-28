закрыть
28 августа 2022, воскресенье, 20:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В США испытали первую ракету-невидимку большой дальности

4
  • 28.08.2022, 20:27
  • 1,928
В США испытали первую ракету-невидимку большой дальности

Испытательные запуски ракеты проводились с бомбардировщика B-2.

Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER.

Об этом сообщает пресс-служба Northrop Grumman.

Испытательные запуски первой ракеты класса «воздух-земля» с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2. Сообщается, что ракета JASSM-ER была успешно запущена во время испытания в декабре 2021 года.

В то же время остается непонятным, когда парк B-2 Воздушных сил США достигнет оперативной готовности с этой ракетой. Дальность новой ракеты JASSM-ER составляет 1000 км против 400 км у базовой версии JASSM.

Интеграция ракеты JASSM-ER в бомбардировщик B-2 является одним из направлений модернизации этого самолета – бомбардировщик также должен получить новый комплект наведения с помощью радара, предназначенного для использования вместе с ядерной бомбой B61-12, а также модернизированное криптологическое оборудование для лучшей защиты систем самолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный