Зеленский провел совещание в режиме «секретно» 2 28.08.2022, 20:28

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Президент Украины обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме «секретно» с представителями сектора обороны и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Участие в совещании приняли руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Как сообщается, руководители оборонных ведомств заслушали и обсудили информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны, а также обговорили состояние выполнения предыдущих приказов Верховного Главнокомандующего.

Как сообщили в ОП, отдельно во время совещания обсудили потребности украинской армии и координацию с международными партнерами Украины на разных уровнях.

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